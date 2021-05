Ruba in chiesa e al supermercato: pregiudicato polacco viene arrestato due volte

Finito ai domiciliari per aver rubato le offerte in chiesa, è evaso e ha "fatto visita" nella notte ad un supermarket cittadino. I poliziotti lo hanno di nuovo bloccato

I poliziotti hanno arrestato S. P., polacco, classe 1992, con numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio commessi sul capoluogo salernitano. Ieri pomeriggio, una pattuglia della Sezione Volanti è intervenuta presso una chiesa del centro città, a Salerno, dov'era stato segnalato il furto della cassetta delle offerte.

I dettagli

Gli hanno sorpreso l’autore del furto, che aveva nascosto la cassetta delle offerte sotto la propria t-shirt L'uomo è stato arrestato (ai domiciliari). Durante la notte, però, l'uomo è stato nuovamente arrestato perché sorpreso in flagranza, per un furto con scasso che stava commettendo presso un supermercato del centro di Salerno, durante la chiusura notturna. S.P. è stato bloccato all’interno del supermercato mentre introduceva in una una busta vari beni alimentari del market. Gli agenti gli hanno contestato anche l’evasione dagli arresti domiciliari e hanno proceduto all’arresto dell’indagato.