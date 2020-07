Asl, blitz delle forze dell'ordine nelle sedi di Salerno e Nocera

Blitz della Polizia Giudiziaria all’interno delle tre sedi dell’Asl di Salerno. In mattinata gli uomini in divisa hanno fatto irruzione negli uffici per acquisire documenti e file contenuti nei computer di alcuni Servizi Centrali di via Nizza (sede centrale della Asl), di via Mobilio (Ufficio Prevenzione) nel capoluogo e in via Ricco, a Nocera Inferiore. Lo riporta SalernoSanità.it. Al momento, comunque, non si conoscono i motivi dell’operazione. Qualcosa in più si saprà, sicuramente, nelle prossime ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.