Pontecagnano, calci e pugni in strada: si indaga su una presunta lite familiare

Lite in strada in via Meucci a Pontecagnano. Un 37enne ha riferito ai carabinieri di essere stato aggredito con calci e pugni, per motivi ancora in corso di accertamento, da due donne, che sarebbero poi fuggite subito dopo. La vittima è stata trasportata presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per le cure del caso.

Il secondo intervento

La questione, però, non si è chiusa qui. A seguito di una segnalazione della Centrale Operativa, i carabinieri sono tornati in via Meucci, dove hanno trovato il fratello dell'aggredito, un 32enne del posto, che ha dichiarato di avere avuto una lite familiare in strada. Anch'egli è stato accompagnato in ospedale al fine di curare le contusioni al volto riscontrate.

Le indagini

Una dinamica dei fatti piuttosto strana sulla quale i carabinieri stanno indagando a 360 gradi non escludendo alcuna opzione. Al momento, come confermato dagli uomini dell'Arma, non vi sarebbe alcuna querela da parte delle vittime.