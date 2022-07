Turismo, accordo fra Comuni per la valorizzazione del territorio

Creare una connessione fra costa ed aree interne. Questo l'obiettivo dell'accordo di sperimentazione turistica che verrà stipulato domani dai Comuni di Praiano e Montefredane, piccolo centro dell'avellinese.

L'accordo

La firma al protocollo verrà apposta nella Congrega SS. Rosario Piazza San Luca di Praiano alla presenza dell'assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, e dei sindaci Annamaria Caso e Ciro Aquino. "Abbiamo già predisposto un progetto di valorizzazione dei rispettivi territori - dichiarano i primi cittadini - in particolare sentieristica e comunicazione. Una sperimentazione di percorsi turistici innovativi che mettono in rete le peculiarità dei territori. Un'opportunità virtuosa e coerente con le linee strategiche tracciate dalla Regione. Un progetto innovativo dal punto di vista metodologico sia dell'azione politica che di quella amministrativa. Si tratta di un'intesa che unisce per la prima volta fascia costiera e aree interne anche in una logica di destagionalizzazione, nella quale si colloca il turismo sportivo, religioso ed enogastronomico".