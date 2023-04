Ricettazione e sostituzione di persona, per incassare denaro alle Poste: arrestato dai carabinieri

E' stato arrestato il 24 aprile dai carabinieri della stazione Salerno Duomo, C.D.L., residente a Santa Maria Capua Vetere, nel casertano.

L'accusa

L'uomo è indagata per ricettazione, sostituzione di persona e possesso di documenti falsi: secondo l'accusa, avrebbe aperto un conto corrente presso una filiale di Poste Italiane di Salerno per incassare parte di un assegno di 8mila euro di provenienza delittuosa. Quest'ultimo sarebbe stato sottratto ad una terza persona beneficiaria di una liquidazione di risarcimento danni per un incidente, da parte di una società assicurativa.C.D.L., dunque, è finito agli arresti domiciliari, come disposto dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura.