Mancato rispetto della raccolta differenziata: raffica di multe a Battipaglia

Raffica di sanzioni a Battipaglia: il Comune ha punito i furbetti della raccolta differenziata. L'Ente traccia un bilancio dell'attività svolta negli ultimi 15 giorni dalle guardie ambientali, che hanno elevato 22 verbali.

Il dettaglio

Sei verbali sono stati notificati per cartoni lasciati fuori orario, altri 8 verbali per carrellati lasciati fuori orario o giorno, 4 verbali per mancata differenziazione dei rifiuti, 2 verbali per errato giorno di conferimento, 1 verbale per utilizzo di un sacco nero, 1 verbale per abbandono di rifiuti ingombranti.



