Accantonano rifiuti speciali e pericolosi in un seminterrato, poi scoppia un incendio: nei guai due coniugi

In azione, il 13 ottobre, la polizia giudiziaria in servizio presso la stazione dei carabinieri di Bellizzi, in collaborazione con la Forestale di Giffoni Valle Piana: sono stati denunciati due coniugi, imprenditori edili, che avevano accantonato grosse quantità di rifiuti speciali e pericolosi in un vasto locale seminterrato di loro proprietà.

Il sequestro

Tali rifiuti avevano accidentalmente preso fuoco, necessitando dell'intervento dei caschi rossi. Ora l'area è stata sequestrata.