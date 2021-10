Tensione, ieri sera, a Capezzano. Per cause da accertare, è scoppiata una rissa: una persona è rimasta ferita al viso, come riporta Zerottonove, ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 che la hanno condotta in ospedale per le cure del caso.

Sul posto, anche i carabinieri: si indaga per ricostruire l'accaduto.