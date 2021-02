Lite violenta tra uomini e donne ad Atena Lucana: tre feriti in ospedale

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, in contrada Maglianello per una lite furibonda scoppiata per questioni di viabilità. Sul posto è stato necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, in contrada Maglianello ad Atena Lucana, dov’è andata in scena una lite tra tre donne che stavano viaggiando a bordo di un’auto e tre uomini che occupavano un’altra vettura. Sembra che i due veicoli siano entrati in collisione per cause in corso di accertamento.

Le indagini

Ne è nata una violenta discussione con tre uomini sono rimasti feriti. Tra questi anche uno che era intervenuto per sedare la lite furibonda. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato i tre in ospedale. Su quanto accaduto indagano le Forze dell’Ordine. I tre che hanno innescato la rissa sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.