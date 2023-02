Salernitana-Juventus: incremento di corse della metro, i dettagli

Corse metropolitane straordinarie dopo il match di Serie A tra Salernitana e Juventus in programma questa sera, martedì 7 febbraio, alle ore 20.45 allo stadio Arechi di Salerno. Su richiesta della Questura di Salerno e in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, infatti, Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) farà circolare treni metropolitani oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori. A partire dalle ore 22.35 saranno sei le corse supplementari, tre in direzione Salerno e tre in direzione Arechi, con fermate intermedie anche nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella.

Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer e Protezione Aziendale, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.