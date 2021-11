Lite per un parcheggio finisce a pugni: giovane ferito a Salerno

Paura, questa sera, a Salerno, dove si è verificata una violenta lite, sfociata in aggressione, tra un ragazzo ed un uomo. A far scoppiare il litigio la contesa per un parcheggio, in Corso Garibaldi, all’altezza dello storico palazzo delle Poste Centrali.

Le indagini

Sono volate prima parole grosse, poi una scazzottata con uno dei due (sembra il giovane) che ha riportato la frattura del naso. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno preso in cura la persona rimasta ferita, mentre le Forze dell’Ordine hanno raccolto le testimonianze dei presenti, per ricostruzione l’accaduto ed accertarne le responsabilità.