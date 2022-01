Continuava a spacciare dai domiciliari: arresto 39enne a Salerno

Gli agenti della Polizia di Stato di Salerno hanno arrestato G.A. di 39 anni, per detenzione a fini di spaccio di stupefacente. In particolare, dopo numerose segnalazioni di spaccio da parte dell’uomo presso il suo domicilio, dove tra l’altro era sottoposto agli arresti domiciliari dal 1 dicembre 2021 poiché già accusato dello stesso reato, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione all’interno della sua casa.

Il blitz

E così sono stati rinvenuti 6 involucri contenenti un discreto quantitativo di cocaina, un bilancino elettronico con l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente e una somma di 100 euro, distinta in 2 banconote di 50 euro, provento dello spaccio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi arrestato lo spacciatore e l’hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha ordinato la collocazione agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa del provvedimento di convalida.