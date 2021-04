Salerno, proseguono i lavori tra il Molo Manfredi e Piazza della Libertà

E’ in corso la realizzazione di due fioriere, della strada pedonale e di questa destinata ai tir che arriveranno per l’organizzazione di concerti ed eventi

Proseguono i lavori nell’area tra Piazza della Libertà e il Molo Manfredi a Salerno. E’ in corso, infatti, la realizzazione di due fioriere, della strada pedonale e di quella destinata ai tir che arriveranno per l’organizzazione di concerti ed eventi. Intanto, all’interno del porto turistico, gli operai stanno riempendo i cassi d’acqua per il consolidamento del cemento.