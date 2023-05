Maltempo, scuole chiuse domani nel comune di Salerno

A seguito di un tavolo tecnico appena conclusosi in Prefettura sul rischio idrogeologico, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Ricordiamo che, in ragione dell'allerta arancione prevista per domani, molte scuole della provincia hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado.

Chiusi anche parchi e cimitero

La chiusura riguarda anche i parchi, giardini pubblici, aree cimiteriali, impianti sportivi e i principali sottopassi viari cittadini per i giorni 15 e 16 maggio.