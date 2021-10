Salerno, lavori in via Case Rosse: scatta la sospensione idrica

Disagi per decine di famiglie a Salerno. Per effettuare intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via Case Rosse sarà sospesa l’erogazione idrica venerdì 15 ottobre dalle 9 alle 17.

L’avviso

Le strade coinvolte sono via Case Rosse, via Giampaolo della Lama, via Picentino. Nella fase di ripristino dell’erogazione idrica potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.