Lavori nella zona industriale di Salerno: scatta la sospensione idrica

Disagi in vista per alcune famiglie e imprese salernitani. Per eseguire lavori per collegamento nuova rete idrica ed allacci in Via Tiberio Claudio Felice, sarà sospesa l’erogazione idrica lunedì 31 gennaio dalle 10 alle 14. Rubinetti a secco, dunque, in Via Tiberio Claudio Felice (da incrocio con via Mecio Gracco al civico 34)

L'avviso

“Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla” precisa Salerno Sistemi.