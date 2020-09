Rubano alimenti e alcolici nei supermercati: tre giovani salernitane arrestate nel Lazio

Fanno razzia di generi alimentari e alcolici senza però pagare il conto. Un bottino da oltre 850 euro. E' accaduto ieri pomeriggio in un supermercato di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. Per questo tre donne, tutte della provincia di Salerno, una 28enne, una 23enne ed una 19enne, già censite per reati contro il patrimonio, sono state arrestate dai militari della locale stazione per furto aggravato.

La dinamica

Dopo aver rubato le tre sono scappate a bordo di un'utilitaria ma dopo un breve inseguimento i carabinieri sono riusciti a bloccarle lungo la SR 630. La successiva perquisizione veicolare, ha consentito di rinvenire in alcuni zaini e nel cofano circa 200 scatolette di tonno, 6 forme di parmigiano e numerose bottiglie di alcolici, per un valore complessivo di euro 850 circa. Alla richiesta di mostrare gli scontrini relativi agli acquisti, le tre rispondevano di averli buttati, circostanza smentita dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'attività. Gli ulteriori accertamenti, hanno consentito di appurare altresì che una parte dei generi alimentari era stata asportata presso un altro esercizio commerciale, a Formia (Lt). Tutta la refurtiva e' stata restituita ai responsabili dei due negozi.

L'arresto

Al termine delle formalità di rito, le arrestate sono state portate nelle camere di sicurezza delle compagnie di Pontecorvo e Cassino, in attesa del rito direttissimo. Per loro, inoltre, è stata avanzata la proposta della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nel comune di San Giorgio a Liri.