Travolge cinghiale e si schianta sull'asfalto: 15enne in prognosi riservata

Un 15enne è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto nella serata di ieri a San Mauro La Bruca. Il ragazzino stava rientrando a casa in bicicletta quando un cinghiale gli ha tagliato la strada. Il 15enne non è riuscito a fermarsi, travolgendo l'animale e finendo rovinosamente sull'asfalto.

I soccorsi

Trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il giovane si trova in prognosi riservata dopo l'asportazione della milza.