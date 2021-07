Sanità in Campania: proroga delle esenzioni ticket fino al 31 dicembre

Esenzioni per reddito: prorogato il termine per la presentazione delle autocertificazioni per l'anno 2020. Esenzioni Ticket per Patologia/Condizione: proroga automatica, a meno che il diritto all'esenzione non sia decaduto.

Le informazioni utili

Prorogato al 31.12.2021 il termine per la presentazione delle autocertificazioni per l'anno 2020 per le esenzioni da reddito per i codici E00; E01; E02; E03; E04; E20; E21; E22; E23; E24. Continueranno ad essere valide le autocertificazioni presentate nell'anno 2019. In ottemperanza alle disposizioni nazionali, le esenzioni ticket assegnate direttamente da SistemaTS l'anno scorso (cosidette "esenzioni certificate"), quindi con scadenza il 31.03.2020, sono state prorogate dalla Sogei. Pertanto i cittadini possono continuare ad avvalersi della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica, in regime di esenzione ticket, purché ne abbiano conservato il diritto. Le citate esenzioni prorogate sono visualizzabili direttamente dal medico prescrittore: il cittadino non deve recarsi agli sportelli ASL. Proroga automatica delle Esenzioni Ticket per Patologia/Condizione: le certificazioni per esenzioni per patologia cronica, per malattie rare o per condizioni del paziente sono prorogate al 31.12.2021 a meno che il diritto all'esenzione non sia decaduto per miglioramenti di salute quindi i relativi tesserini/attestati di esenzione rilasciati dall'ASL Salerno sono validi fino a questa ultima data. Pertanto i cittadini possono continuare ad avvalersi della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica, in regime di esenzione ticket, purché ne abbiano conservato il diritto. Qualora il cittadino perda i requisiti richiesti deve darne comunicazione al distretto di appartenenza e, in ogni caso, astenersi dall'utilizzo delle esenzioni. Le citate esenzioni prorogate sono visualizzabili direttamente dal medico prescrittore: il cittadino non deve recarsi agli sportelli Asl. I cittadini che devono presentare per la prima volta l'autocertificazione all'esenzione ticket per motivi di reddito o per motivi di patologia/condizione, perché non presenti negli elenchi di cui al punto A e al punto B, non devono recarsi agli sportelli Asl. La autocertificazione deve essere inviata esclusivamente via e-mail ordinaria, avendo cura di allegare anche copia (in formato pdf) della Carta di identità e della Tessera Sanitaria (fronte/retro) esclusivamente all'indirizzo e-mail del proprio distretto sanitario di residenza.