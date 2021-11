Incidente in azienda a Sant'Egidio, operaio cade da una scala: è grave

Nuovo incidente sul lavoro nel salernitano. Un operaio di 42 anni è caduto, sembra da una scala, mentre lavorava pare all’interno di un’azienda situata nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Si tratta di C.P, originario di Nocera Inferiore ma residente a Cava de’ Tirreni.

I soccorsi

Il malcapitato è giunto mercoledì mattina al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I” dov’è tuttora ricoverato in gravi condizioni. I medici gli hanno diagnosticato un’emorragia cerebrale provocata da una caduta accidentale. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Nelle prossime ore sarà sottoposto a nuovi accertamenti.

Le indagini

Intanto, su quanto accaduto, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri nocerini che, dopo aver ascoltato alcune testimonianze, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertarne le eventuali responsabilità.