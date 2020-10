Sarno, insegnante positiva al Covid-19: chiusa una scuola. Nuovi contagi a M.S. Severino

Insegnante positiva a Sarno, chiude il plesso di Masseria Della Corte a Sarno per la sanificazione dei locali. Lo ha annunciato e comunicato il vice sindaco Robustelli: "E’ giunta notizia dalla Asl di competenza di un tampone positivo che fa riferimento ad una insegnante non residente a Sarno, ma legata ad una nostra scuola Domani, 8 ottobre 2020, dunque, resterà chiuso il plesso di Masseria della Corte per la sanificazione dei locali. È stato immediatamente attivato il protocollo anticovid e precauzionale del caso. Due classi vanno in quarantena, si è già provveduto all’avviso. La situazione è monitorata, all’interno delle aule e negli spazi comuni sono state sempre rispettate tutte le normative dal distanziamento, ai percorsi, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sapevamo tutti, sull’intero territorio nazionale, che il riavvio delle attività didattiche avrebbe rappresentato un momento di particolare preoccupazione. Questo ha spinto alla massima attenzione e continueremo su questa linea. Dobbiamo tenere duro in un periodo che è di grande prova per tutti"

L'altro caso

E' di giorni fa, invece, la notizia di un alunno positivo al Covid, presso il plesso scolastico di Via Pioppazze. Sono 17 i bambini, a riguardo, in isolamento domiciliario e qualche maestra, in attesa dell'esito dei tamponi.

Mercato San Severino

Sono invece due i nuovi casi di contagio al Covid-19 a Mercato San Severino. Anche in questo caso, la comunicazione è del sindaco Antono Somma

Cari concittadini devo purtroppo informarvi che altri due nostri concittadini, il signor Michele Califano (sono stato autorizzato alla divulgazione del nome) e l'altro residente al Capoluogo (non sono stato autorizzato alla divulgazione del nome), sono risultati positivi al Covid-19. Il signor Michele Califano e' asintomatico ed attualmente è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione invece l'altro nostro concittadino è ricoverato presso l'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le indicazioni.

Riaprono scuole a Baronissi

Dopo una seduta al Centro Operativo comunale, con tutte le dirigenti scolastiche locali, il Sindaco Gianfranco Valiante, preso atto della complessiva situazione epidemiologica e segnatamente dei tamponi processati a cittadini - fra cui molti scolari e studenti - venuti in qualche modo a contatto con persone risultate positive al coronavirus, ​con l'ordinanza 76 ha disposto che da domani riapriranno le seguenti:

-Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Medicina; -Istituto superiore “Margherita Hack“ ad eccezione delle classi I H dell‘istituto tecnico e III C del ​ liceo scientifico per le quali l’Asl ha disposto, per docenti e studenti, la quarantena obbigatoria fino al prossimo 17 ottobre;. - Scuola media Villari ad eccezione delle classi I A, I D, II D, III D,​ I F, II F, frequentate da alunni di cui è stato richiesto per motivi precauzionali il tamponamento ma ​ il cui esito non è stato ancora reso noto dall‘ASL. - Scuola primaria Caprecano - Scuola primaria Saragnano - Scuola primaria Antessano - Scuola primaria Aiello - Scuola infanzia Parco Olimpia - Scuola infanzia Aiello - Scuola infanzia Saragnano - Scuola infanzia Caprecano - Scuola infanzia Antessano; - Asilo nido comunale Arcobaleno - Scuole paritarie di ogni ordine e grado.

Resta sospesa nelle Scuole infradescritte, in via prudenziale e fino a nuovo provvedimento, ​l’attività didattica ​ in presenza - in attesa dei risultati dei tamponi cui sono stati sottoposti​ alunnI di più classi, il cui esito non è ancora stato trasmesso dall’Asl: