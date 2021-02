Discarica in strada a Sarno, un’azienda nei guai insieme ad un autotrasportatore

Affronteranno il processo il prossimo 27 aprile, davanti al giudice monocratico, al Tribunale di Nocera, con l’accusa di violazione della legge in materia di tutela ambientale. Si tratta di quattro persone, che si resero responsabili d’un trasporto di materiale sversato illecitamente, con l’azienda riferita ai tre soci di Pagani, e l’autotrasportatore diretto in quel di Sarno, dove, secondo le accuse, avveniva la consumazione dell’abbandono di materiali di risulta.

L'accusa

Il quantitativo incriminato pari ad una tonnellata scarsa, per 9.920 chili, di preciso, era di proprietà della ditta paganese. Il processo è stato disposto con la formula del decreto di citazione diretta a giudizio. Dalle indagini svolte dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Salerno, l’attività incriminata veniva portata avanti nelle diverse fasi riguardanti i rifiuti speciali, con un formulario in possesso dell’autista per consentire la gestione della spazzatura. Nel dettaglio si trattava di imballaggi scaricati e abbandonati illecitamente. Erano dieci balle di rifiuti plastici di circa un metro ciascuna, abbandonate illecitamente in località Voscone di Sarno, nota come Piscine. Le balle di rifiuti individuate erano in una piazzola, situata in un’area scoperta della località così raggiunta dal mezzo, con i pacchi legati da fil di ferro, provenienti da impianti di trattamento di rifiuti, dalle quali fuoriuscivano «rigagnoli di colaticcio generata dalla stasi prolungata e dalla degradazione delle componenti organiche, in violazione delle norme ambientali e in violazione delle prescritte autorizzazioni», come si legge negli atti.

I fatti si riferiscono al 6 maggio 2019. I tre soci, responsabili dell’azienda di materiali ferrosi paganesi, rispondono della titolarità e della gestione dei rifiuti speciali. L’attività investigativa ha accertato ancora la responsabilità del quarto soggetto, un conducente, ritrovato alla guida dell’autocarro in uso ad un’altra ditta ancora, responsabile di falsa attestazione del trasporto rifiuti e del loro smaltimento.