Gambizzato in strada a Sarno: 54enne in ospedale, identificato l'autore degli spari

E’ un 58enne, l’uomo che ieri pomeriggio è stato gambizzato a poca distanza dallo stadio comunale di Sarno. Ora è ricoverato in ospedale, dov’è stato preso in cura dai medici, mentre i poliziotti hanno individuato il presunto autore degli spari, un 62enne del posto.

Gli spari in strada

Il fatto si è verificato intorno alle 16.45 di ieri in via Angelo Lanzetta. Secondo una prima ricostruzione, il 58enne era all’esterno di un bar in compagnia di una ragazza, quando il 62enne, A.M, si sarebbe avvicinato per insultarli e minacciarli. I due uomini avrebbero iniziato a litigare e sarebbe volato anche qualche schiaffo. Poi, il 58enne sarebbe andato via con la donna con cui era seduto ai tavolini del bar. Ma, poco dopo, il 60enne sarebbe tornato sul posto mentre i due erano ancora per strada esplodendo sette colpi di pistola e ferendo alla gamba il 58enne. Di qui la corsa in ospedale e l’avvio delle indagini da parte degli agenti del locale Commissariato di Polizia insieme ai colleghi della Squadra Mobile di Salerno.

Le indagini

Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze di alcune persone presenti nei pressi del luogo della sparatoria. Al momento non si conoscono le cause che sarebbero alla base della lite e degli spari. Il presunto autore, comunque, è stato già identificato.