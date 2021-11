Trovato con cocaina e crack durante blitz: patteggia 1 anno e 4 mesi

Ha patteggiato 1 anno e 4 mesi di pena un giovane di Scafati, che il 4 novembre scorso fu presto durante un blitz antidroga, intorno alle 19 del pomeriggio.

La condanna

Il ragazzo, classe 90, rispondeva di detenzione ai fini di spaccio, perchè trovato in possesso di 5,51 grammi di cocaina e due involucri con dentro crack, per un peso complessivo di 8,74 grammi. Quantitativo che da solo poteva portare a produrre almeno 70 dosi giornaliere. Oltre a materiale per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente.