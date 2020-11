Si allontana da casa nella notte: cavese ritrovata in via Ligea

Dramma sventato, a Cava de' Tirreni. La notte scorsa, al centralino del Commissariato di Pubblica Sicurezza, è giunta la chiamata di un cittadino cavese in forte stato di agitazione, preoccupato per la scomparsa della moglie, in cura per alcune gravi patologie.

Il fatto

L’uomo aveva riferito che la donna si era allontanata senza documenti né cellulare intorno alla mezzanotte. Ricerche serrate tutta la notte: alle prime ore del mattino, la donna è stata avvistata, scalza, in via Ligea, a Salerno. A notarla, una poliziotta, a bordo della propria auto: dopo averla tranquillizzata, l'agente l'ha affidata ai soccorsi che l'hanno ricondotta a casa. Lieto fine.