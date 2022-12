Le scuole di Mercato San Severino incontrano le famiglie per la "rendicontazione sociale"

Gallery



Le scuole di Mercato San Severino si raccontano incontrando le famiglie. Un evento speciale quello del 16 dicembre, presso la tensostruttura di via Ettore Imperio, che ha visto gli Istituti sanseverinesi insieme per la rendicontazione sociale. Un'occasione per condividere con il territorio percorsi, esperienze, traguardi e nuovi obiettivi. Presenti all'incontro il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma, l'assessore alla cultura Assunta Alfano, le Dirigenti Laura Teodosio del Primo Circolo Didattico, Anna Buonoconto del Secondo Circolo, Carmela Concilio della scuola Secondaria di Primo Grado S. Tommaso D’Aquino e la Professoressa Laura Falcone vicepreside dell’Istituto di Istruzione Superiore Publio Virgilio Marone, a moderare l’evento la giornalista Teresita Possidente. Le scuole, nell’ambito del sistema di valutazione che riguarda il miglioramento delle istituzioni scolastiche, hanno presentato i bilanci relativi ai propri obiettivi legati al successo formativo della popolazione studentesca. Un lavoro, quello portato avanti dai vari Istituti, che ha spinto verso la progettazione di proposte didattiche curriculari ed extracurriculari fatte di grande attenzione per gli apprendimenti di base, come per gli apprendimenti trasversali che hanno riguardato la musica, l’arte, l’ecologia, il cinema. Un racconto appassionato ed intenso quello delle scuole di Mercato San Severino che ha fatto emergere l’importanza di verificare i risultati di un percorso, per riuscire a rimodulare o consolidare scelte che potranno portare la popolazione studentesca al successo formativo e ad una crescita umana e sociale sempre più positiva e luminosa. Il filo conduttore di tutto il ventaglio delle attività svolte dai vari Istituti di ogni ordine e grado è stato quello di esperienze formative che riuscissero a stimolare la curiosità , l’interesse, la passione degli studenti, nell’ottica della costruzione della competenza, quella che le indicazioni europee vedono come il traguardo fondamentale da far raggiungere agli studenti. Una scuola che prosegue con passione e dedizione, che accoglie le difficoltà, che punta all’inclusione e che programma, immagina e progetta nella sempre viva finalità di guardare al futuro nell’ottica del miglioramento di sé stessa.