Rubarono merce in una ditta di materiali ferrosi, indagine chiusa: in 2 a processo

Rispondono di furto aggravato, all'interno di una ditta di materiali ferrosi, due fratelli di 35 e 31 anni, sorpresi nel mezzo della razzia dai carabinieri di Siano

Il colpo

Mesi fa, i due avevano adocchiato e sottratto un furgone Fiat Ducato, di proprietà di un'altra persona, per poi recarsi nel luogo individuato. Poi, avevano varcato i cancelli dell'azienda, dopo aver tagliato il perimetro della recinzione di sicurezza, introducendosi all'interno dell'area in via Capocelatro. Il bottino fu di almeno 2000 euro di merce di valore, sottratta all'azienda. Per i due, al termine dell'indagine, c'è stata la citazione diretta a giudizio a firma della Procura di Nocera