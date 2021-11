Guasto improvviso: due comuni a secco, la mappa dei disagi

Nuovi disagi nel salernitano: la Gori fa sapere che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso in diversi comuni.

A Scafati, dove il ripristino del servizio è previsto a partire dalle 12.30:

Via Pagano, Via De Gasperi ed in tutte la traverse della zona.

A Mercato San Severino, dove l'acqua tornerà a partire della 14.30:

Via San Felice, Via Dei Monaci, Via Ponte di Somma ed in tutte le traverse della zona.

La nota