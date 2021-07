Lavori di manutenzione, scatta la sospensione idrica nelle zone alte di Salerno

Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita da Salerno Sistemi è previsto, in relazione sia a quanto comunicato dall’Ausino circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le 9 del giorno martedì 13 luglio

Disagi in vista per migliaia di famiglie di Salerno. A causa di un intervento di manutenzione straordinaria alla condotta in oggetto indicata, nel tenimento del Comune di Giffoni Valle Piana, sarà sospesa l’erogazione idrica nella giornata di lunedì 12 luglio dalle 22.

L’elenco

Mancherà l’acqua, dunque, nelle seguenti località: Ogliara - Montecasino – Via Breccia –- Via Fuardo - S.Angelo di Ogliara – Via Cavolella - Palazzine de Maio; Ariella, Pastorano, Casa Roma, Casa Leone, Via Torre Bianca; Rufoli – Giovi Casa Gallo – Casa Gallo di Brignano; Brignano (Superiore, Inferiore, località Piezzo); Via Casa Manzo - Via Panoramica – Via Casa Marsiglia di Giovi; Via Altimari - parte alta di via Sichelgaita. Potrebbero inoltre verificarsi depressioni idriche nelle zone di Matierno.

Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita da Salerno Sistemi è previsto, in relazione sia a quanto comunicato dall’Ausino circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le 9 del giorno martedì 13 luglio.