Spaccio a Salerno: i Falchi arrestano un giovane in possesso di cocaina, il blitz sulla litoranea

E' stato arrestato ieri a Salerno, uno spacciatore, classe 2003. Gli agenti della Polizia di Stato, durante dei controlli nella zona della litoranea, hanno messo in manette C.M., per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'arresto

In particolare, i “Falchi” hanno notato alcuni movimenti sospetti di un’auto, con a bordo il giovane. A seguito della perquisizione personale, il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina per un peso complessivo di 5 grammi, pronte per la vendita. Il pusher è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ora è ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.