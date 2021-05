Coca, hashish e fiale dopanti: arrestato 37enne a Battipaglia

L'uomo è stato condotto in carcere per il giudizio di convalida da parte del magistrato di turno. Si indaga, intanto, per stabilire la provenienza delle sostanze dopanti

E' stato tratto in arresto un 37enne, nella notte appena trascorsa, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno messo in manette F.S., pregiudicato trovato in possesso, nel corso della perquisizione domiciliare, di 15 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish e alcune fiale di sostanze dopanti, oltre a 9500 euro in contanti.

Le indagini

L'uomo è stato condotto in carcere per il giudizio di convalida da parte del magistrato di turno. Si indaga, intanto, per stabilire la provenienza delle sostanze dopanti: da accertare se le fiale destinate ai culturisti, non acquistabili senza prescrizione medica, siano o meno illegali.