Trovato in possesso di 231 chili di hashish: arrestato 37enne salernitano

Un 37enne incensurato di Nocera Inferiore è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. È il risultato dell'operazione effettuata dai carabinieri a Casoria, in Provincia di Napoli.

I controlli

L'uomo nella sua auto aveva sette pacchi di juta con sopra impressa la scritta "136+Bmx" e in copertina il disegno di frutti esotici come annona cherimola e avocado. Gli uomini dell'arma, però, una volta aperti i pacchi hanno trovato al loro interno ben 231 chili di hashish pronti alla vendita (avrebbe fruttato più di 2 milioni di euro). Il 37enne è stato trasferito in carcere. Sono in corso le indagini per ricostruire la catena dello spaccio.