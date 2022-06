Mancano i medicinali: l'Asl sospende il servizio di sterilizzazione dei randagi, l'appello degli animalisti

Sospeso il servizio di sterilizzazione presso le Asl veterinarie del salernitano: a puntare i riflettori sulla grave problematica, Teresa Salsano del canile di Cava. "Da Febbraio non arriva anestetico ai Distretti dell'Asl - spiegano gli animalisti - Noi volontari siamo al collasso perché stiamo tentando di sterilizzare privatamente gli animali randagi sul territorio, ma è un'impresa troppo ardua, questa, e alla lunga impossibile".

L'appello

In assenza di rifornimenti di medicinali, intanto, i distretti veterinari non possono assicurare come di consueto le sterilizzazioni di cani e gatti, con ripercussioni gravissime per le cucciolate in aumento e l'inevitabile proliferare del randagismo. Attendono risposte, dunque, gli animalisti salernitani, nella speranza che gli enti competenti possano provvedere ad una rapida risoluzione della problematica.