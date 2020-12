L'annuncio del sindaco di Mercato San Severino: "Otto suore positive al Covid"

"Otto suore sono positive al Covid". Lo annuncia il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, attraverso un post su Facebook. "Abbiamo ricevuto comunicazione che 8 suore dell’Istituto Palazzolo nella frazione Piazza del Galdo - spiega - sono risultate positive al Covid-19. Le nostre care suore attualmente sono in isolamento domiciliare presso l’Istituto"



Baronissi

Buone notizie, invece, da Baronissi: il sindaco Gianfranco Valiante annuncia nuovi guariti e nessun contagiato. "Il bollettino di oggi finalmente non registra nuove positività - commenta - Sono invece nove i cittadini dichiarati guariti dall’Asl e purtroppo, come già comunicato, due le persone decedute. Il totale delle persone attualmente positive al covid scende finalmente al di sotto dei cento. Ne registriamo, infatti, 95. non accadeva dai primi giorni di novembre".