Tentato furto a San Pietro al Tanagro: cresce la tensione nel Vallo di Diano

Ladri in azione a San Pietro al Tanagro: ignoti hanno preso di mira due case in via Della Rimembranza. I proprietari hanno trovato le stanze delle abitazioni sotto sopra, ma, tuttavia, pare che non sia stato portato via nulla. Probabilmente, i malviventi sono andati via per non essere scoperti.

Gli accertamenti

Sull’accaduto, indagano i carabinieri. Cresce, ad ogni modo, la preoccupazione per i colpi nel Vallo di Diano.