Ladri in azione nella notte, in via Wenner: l'Ivri Sicuritalia mette in fuga i malviventi

Ladri in azione, nella notte appena trascorsa, a Salerno: in particolare, intorno alla mezzanotte in via Wenner, ignoti hanno tentato di mettere a segno dei furti in diverse attività commerciali, tra le quali una nota carrozzeria. Dopo aver legato con dei fili di ferro il cancello che dà accesso ad un condominio adiacente agli esercizi presi di mira, per evitare di essere scoperti, hanno forzato oltre alle porte della carrozzeria, anche quelle di un deposito di un'attività commerciale: è dunque scattata una serie di allarmi che ha allertato i vigili dell'Ivri Sicuritalia. Impossibilitate ad entrare, due guardie giurate hanno scavalcato il cancello, mettendo in fuga i malviventi colti in flagranza.

Gli accertamenti

Dopo lo sblocco del cancello, i titolari delle aziende sono potuti accedere alle attività, constatando che il tempestivo intervento dell'Ivri ha evitato i furti. Sul posto, dunque, i carabinieri per i rilievi del caso: è caccia ai responsabili.