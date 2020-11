Sabato sera a Salerno: la pioggia non scoraggia gli assembramenti

Sotto gli Archi dei Diavoli, nei pressi della scuola Calcedonia di via Guglielmini, ma anche in altre zone della città, ieri sera, gruppi di adolescenti senza mascherina hanno creato assembramenti in barba alle norme anti-Covid. Non basta la zona rossa, nè la grave situazione sul fronte contagi che, negli ultimi giorni, ha prodotto una vera e propria drammatica "conta dei morti" nel nostro territorio. Piazza San Francesco è stata chiusa? Poco importa ai giovanissimi che, ignorando buon senso e rispetto per la propria e l'altrui salute, non rinunciano al loro sabato sera, fosse anche in un vicolo sotto la pioggia, come dimostrano i fatti di ieri.

I rischi

Più tranquilla, invece, la domenica, con un contenuto passeggio sul Corso. Ma non è escluso che tale comportamento prudente sia legato essenzialmente al maltempo. Insomma, è evidente che occorrano più controlli per garantire il rispetto delle norme anti-contagio, soprattutto nelle ore serali. Tanta amarezza, dunque, con la forte speranza che tali trasgressioni non dovranno essere pagate, ancora una volta, dalla comunità tutta, nel giro di qualche settimana (tempo medio di sviluppo del Covid ndr).

Foto in basso di Antonio Capuano

