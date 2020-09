Aeroporto di Salerno, il viceministro Cancelleri: "Poche chiacchiere, ora i fatti"

"Monitorare i lavori all’aeroporto e investire su una rete di scali aeroportuali. Il Costa D’Amalfi può decongestionare scali piu’ grandi e dare grandi soddisfazioni ad un territorio che vive soprattutto di turismo": lo ha detto il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri giunto questa mattina all’aeroporto di Pontecagnano per una visita utile a fare il punto della situazione sul piano di rilancio dello scalo, dopo la firma del decreto di concessione per il via libera al progetto di integrazione dell’Aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi” con l’Aeroporto di Napoli. Con il Viceministro Cancelleri, i senatori Francesco Castiello, Andrea Cioffi, Agostino Santillo, Felicia Gaudiano e il Consigliere regionale Michele Cammarano.

Parla Cancellieri:

"Bisogna passare ai fatti. Negli anni certa politica ha solo parlato, noi dobbiamo passare ai fatti, quindi poche chiacchiere. Oggi sono venuto qui proprio per vedere lo stato dell'arte della struttura, ora arrivano anche soldi dall'Europa e la rete infrastrutturale degli aeroporti potrebbe avere degli investimenti"

Al fianco del viceministro anche il consigliere Michele Cammarano, che negli anni ha seguito attivamente le vicende salernitane: "Soltanto chi non conosce la storia dell’aeroporto di Pontecagnano può credere alle parole al vento del duo De Luca e Cascone, che si arrogano erroneamente la paternità e i meriti dell’aeroporto. Falsità, le loro, perchè omettono che, dalla prima richiesta di concessione ad oggi, sono trascorsi quasi vent’anni, mentre grazie al nostro Governo sono bastati meno di 12 mesi per far decollare il progetto dopo decenni di impasse in cui l'aeroporto è stato utilizzato per lottizzazioni e interessi personalistici, con sprechi di milioni di euro di soldi pubblici",ha chiuso Cammarano.