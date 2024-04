Salerno, aperto il nuovissimo showroom di "Officine Inglesi Triumph"

Il 4 aprile è una data molto importante in casa "Officine Inglesi Triumph Salerno" e per l’occasione è stato organizzato un evento nel nuovissimo showroom.

All'evento, tenutosi presso l'avveniristica, ecosostenibile struttura di via Roberto Wenner 30, hanno partecipato numerosi ospiti, dagli amici storici, ai clienti più affezionati, alle autorità, tra cui il presidente del consorzio Asi Antonio Visconti ed i vertici di Triumph Italia, Gaetano Vasquez, Jeoffrey Gaeta e Nicola Mazzuia che hanno consegnato per l’occasione al Titolare, Alfonso Amatore, un serbatoio dell’ammiraglia Rocket3 presentato in una speciale livrea tricolore con dedica e le firme autografe dei vertici aziendali UK e Italia.

Presente all'evento anche Francesco Di Betta, dell'azienda Kiro, con la quale, in partnership è stata realizzata la futuristica officina di "Officine Inglesi Triumph Salerno".

Tanta l’emozione durante il discorso di apertura tenuto da Alfonso, durante il quale sono stati ripercorse le tappe della storia di "Officine Inglesi Triumph Salerno": dall’acquisto dell’azienda da parte di Sara, sua sorella, che si è impegnata nell'evoluzione commerciale e nella crescita del marchio a Salerno, fino al momento in cui purtroppo Sara a seguito di un brutto incidente, viene a mancare. A quel punto Alfonso, trovatosi da solo di fronte ad una strada tutta in salita, a testa bassa, con perseveranza e volontà, e non senza difficoltà, è determinato a portare avanti il progetto della sorella. Grazie ai sacrifici, al lavoro e anche al marchio Triumph stesso, che ha confermato in lui la fiducia, con una gamma sempre nuova e capace di conquistare sempre più quote di mercato, oggi finalmente il sogno di Sara diventa realtà e nel giorno del suo compleanno, il fratello Alfonso e la sua famiglia le dedicano l’apertura del nuovo showroom.