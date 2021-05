Alicost: al via i collegamenti per la Costiera e le isole

Al via, i nuovi collegamenti per la Costiera Amalfitana, Capri, Ischia e Arcipelgo delle Eolie: la flotta Alicost è pronta a partire per le tratte estive. Nel fine settimana resterà operativo il collegamento da Salerno e Amalfi all’isola di Capri, che continuerà lunedi no stop, con aumento graduale delle corse fino a rientrare a pieno regime. A giugno già ufficiali il ripristino dei collegamenti con l’isola di Ischie e l’Arcipelago delle Eolie.

L'annuncio

“A maggio si registrerà una crescita delle corse, per poi passare a pieno regime a giugno –spiegano da Alicost – garantendo linee comode e veloci tra i Golfi di Napoli e Salerno, compreso le isole, e confermando la linea marittima da Salerno all’Arcipelago delle Eolie. Inoltre abbiamo aperto la stagione turistica con delle promozioni sulle tariffe, applicando il 20% di sconto sui prezzi standard”.

Gli orari da domani al 31 maggio:

· DA SABATO 8 e DOMENICA 9 MAGGIO

SALERNO ( Molo Manfredi)– CAPRI ore 9.00

CAPRI-SALERNO ore 16.25

AMALFI – CAPRI ore 9.30

CAPRI-AMALFI ore 16.25

· DA LUNEDI’ 10 MAGGIO A VENERDI’ 14 MAGGIO

SALERNO ( Molo Manfredi)– CAPRI ore 8.40

CAPRI-SALERNO ore 16.25

AMALFI – CAPRI ore 9.30

CAPRI-AMALFI ore 16.25

· DA SABATO 15 MAGGIO a LUNEDI’ 31 MAGGIO

SALERNO – CAPRI ore 8.40

CAPRI-SALERNO ore 16.25

MAIORI – CAPRI ore 8.55

CAPRI- MAIORI ore 16.25

MINORI – CAPRI ore 9.10

CAPRI – MINORI ore 16.25

AMALFI – CAPRI ore 9.30

CAPRI-AMALFI ore 16.25