Immobili del patrimonio comunale: al via l'asta pubblica a Salerno

Al via, l'asta pubblica per l'alienazione degli immobili del patrimonio comunale a Salerno. La procedura di apertura delle offerte si terrà presso la sede dell'Ufficio Patrimonio in Via Eliodoro Lombardi, 9 (Rione Zevi), anzichè nella sede del Servizio Provveditorato in via Giuseppe Centola n. 16, come previsto nel bando, in quanto considerate più idonee ad accogliere eventuali partecipanti.

L'inizio delle operazioni è fissato, a parziale modifica di quello riportato nel bando, alle ore 10:30 di domani, 26 novembre.