Montecorvino Pugliano: da oggi attivo il pullman 49, nuova linea di Busitalia

Buone notizie per chi si sposta in pullman: Busitalia Campania (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), attiva un nuovo servizio di trasporto pubblico locale a Montecorvino Pugliano. Si tratta di una linea circolare urbana denominata “Linea 49”, finanziata dal Comune: al via il servizio, da oggi, mercoledì 12 aprile.

L'obiettivo

Agevolare la mobilità all’interno del vasto territorio urbano, a migliorare le connessioni tra le diverse frazioni e a garantire una maggiore flessibilità di spostamento per i residenti: questo l'obiettivo della nuova linea.

I dettagli

Il percorso del 49 partirà da S. Vito e percorrerà il seguente itinerario: Bivio Pratole scuole - Via V. Emanuele - Montecorvino Pugliano Municipio - Santa Tecla - Macchia Morese - San Vito. Sarà operativo nei giorni feriali durante il periodo scolastico. Diverse le fermate lungo il percorso, tra cui la Sede comunale, il Pala Siani e Castel Pagano. Per utilizzare il servizio, sarà necessario essere in possesso di un regolare titolo di viaggio regionale di tipo urbano, come il biglietto BIC U al prezzo di €1,20. Saranno disponibili diverse opzioni di acquisto dei titoli di viaggio, come i biglietti cartacei, i biglietti digitali tramite l'app e i biglietti istantanei tramite il circuito Punto Lis.