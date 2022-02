Marina di Camerota, il Consorzio Cilento di Qualità inaugura il primo "Hub Turismo Digitale"

Giovedì 10 febbraio, alle 18, all’interno della sede principale situata al centro sociale polifunzionale di Marina di Camerota, il Consorzio Cilento di Qualità, inaugura lo sportello Hub Turismo Digitale. "Si tratta di un’opportunità importante per tutto il territorio - sottolinea il presidente del Consorzio Sandro Legato - Saranno attivi due front office al servizio degli imprenditori turistici e dei cittadini dei comuni di Camerota, Centola-Palinuro e Pisciotta”.

I partecipanti

Alla cerimonia di inaugurazione prenderanno parte, oltre al presidente Sandro Legato, al vicepresidente Pier Luigi Troccoli e a tutto il direttivo del Consorzio Cilento di Qualità, il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta, il sindaco di Centola Carmelo Stanziola, il sindaco di Pisciotta Ettore Liguori, il direttore generale della Bcc di Aquara Antonio Marino, i professionisti dello sportello Hub Turismo Digitale e i rappresentati delle strutture consorziate. Il taglio del nastro sarà preceduto dalla benedizione del parroco don Gianni Citro. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid.

Il commento

“Le figure che gli operatori turistici e i cittadini incontreranno presso lo sportello, potranno fornire servizi di pubblica utilità per tutto quanto concerne finanza agevolata, opportunità d’investimento, programmazione presente e futura - continua Legato - In questo periodo storico, con il Pnrr del governo (Piano nazionale per gli investimenti complementari) e tutte le opportunità post covid che intravediamo all’orizzonte, è necessario mettere a disposizione di tutti un supporto fattivo e concreto”.