Imposta di soggiorno e servizi a domanda individuale: tariffe invariate a Castellabate

Anche per il 2020 a Castellabate restano invariate le aliquote e le tariffe dei servizi a domanda individuale e dell'imposta di soggiorno. L'Amministrazione comunale, infatti, non ha previsto aumenti per i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune, quali mensa scolastica, aree di sosta a pagamento, trasporto scolastico e illuminazione votiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le tariffe

Il costo del buono pasto viene confermato a 2,25 euro, quello del trasporto scolastico a 10 euro mensili e la tariffa per le lampade votive nell’importo di 25,41 euro annui. Il sindaco Costabile Spinelli dichiara: “Tenere ferme le tariffe di questi servizi essenziali è fondamentale per non gravare sulle tasche dei cittadini, che continueranno comunque ad usufruire di ottimi servizi a costi contenuti e accessibili a tutti”.