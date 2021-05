Sarno, al via i lavori della cittadella scolastica: il sopralluogo di Strianese

Al via, i lavori alla Cittadella scolastica di Sarno: c'è stato stamattina il sopralluogo del presidente Michele Strianese insieme al sindaco Giuseppe Canfora sul cantiere. Con loro, anche Angelo Michele Lizio, dirigente provinciale del settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, nonché responsabile unico del procedimento, Gianfranco Risi, direttore dei lavori e i tecnici responsabili della ditta esecutrice.

“Dopo vent’anni sono partiti finalmente i lavori del primo lotto del nuovo complesso scolastico che sorgerà nella zona di Via Ticino (località Porcola), nell’ambito di quella che sarà una vera e propria cittadella scolastica. Ad eseguire i lavori con fondi della Provincia di Salerno, per un importo complessivo di 7 milioni di euro, sarà la ditta Cincotti Costruzioni srl di Nocera Inferiore, impresa consorziata con il Consorzio Stabile Tekton di Napoli. Il progetto della struttura invece è dell’Ipostudio Architetti di Firenze.

La Provincia di Salerno e la Regione Campania si impegneranno al massimo per il finanziamento dei successivi lotti della cittadella. Nel frattempo siamo riusciti concretamente ad iniziare i lavori. Si parte con la realizzazione di circa 100 pali di fondazione di lunghezza pari a 27 m. Per noi è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici con l’obiettivo di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi. Ma ovviamente sono in gioco anche diritto alla salute e alla sicurezza di tutte le comunità scolastiche. Aggiungo inoltre che questa è un'opera importante e ogni cantiere aperto ci consente di promuovere sviluppo e occupazione in un momento particolarmente delicato come questo".