Cybersecurity nel settore sanitario e nella PA, al Comune la presentazione dello spinoff di IT Svil e Università degli Studi di Salerno

Si terrà lunedì 16 ottobre, alle ore 10 nella Sala Giunta di Palazzo di Città a Salerno, la presentazione del progetto Innova4Tech, nuovo progetto imprenditoriale che nasce con l’obiettivo di fondere la capacità di business di I.T. Svil alla riconosciuta esperienza del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno per dar vita ad un piano industriale che ha come scopo la realizzazione di sistemi innovativi in ambito di sicurezza digitale sia per il settore pubblico che per il privato.

I relatori

Ad aprire la conferenza stampa saranno il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore alle attività produttive del Comune di Salerno Alessandro Ferrara. Seguiranno gli interventi di presentazione a cura di Massimo Bisogno, Direttore dell'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale della Regione Campania ed esperto di politiche di innovazione digitale, Francesco Palmieri, professore ordinario del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Salerno, e Carlo Mancuso, CEO di I.T. Svil.

Il progetto

L'innovazione nel settore della cybersicurezza è fondamentale per rimanere un passo avanti rispetto alle minacce in continua evoluzione. Prendendo in considerazione il settore sanitario, secondo il rapporto Clusit 2022, il trend di attacchi informatici indirizzati a strutture sanitarie è cresciuto del 24,8% rispetto all’anno precedente. Innova4Tech interviene per limitare e prevenire tale problematica e lo fa attraverso tecniche di assessment e gap analysis che consentiranno di effettuare screening sullo stato della sicurezza dei sistemi informativi aziendali e sanitari e rilevare e neutralizzare le eventuali vulnerabilità presenti per ridisegnarne l'architettura.