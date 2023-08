Dissesto idrogeologico e tagli al PNRR, Mazzella (M5S): "Colpo di grazia per Atrani e Ischia"

“Ho depositato un’interrogazione parlamentare per accendere un faro sull’importanza della prevenzione e della messa in sicurezza idrogeologica, tema totalmente inviso al Governo che ha definanziato dal PNRR impegni per un ammontare di 16 miliardi di euro, tra cui 1,3 destinati a misure per la gestione del rischio idrogeologico, alluvionale e per la messa in sicurezza dei bacini idrografici". Lo ha detto il senatore Orfeo Mazzella (M5S), Capogruppo della decima Commissione Permanente del Senato della Repubblica, Coordinatore dell’intergruppo parlamentare Malattie Rare e Oncoematologiche. "Nel mio atto di sindacato ispettivo ho messo a nudo le criticità vissute quotidianamente dai cittadini di Atrani che da anni attendono la realizzazione di aree sicure per il parcheggio e la realizzazione del canale di by pass per il torrente Dragone, opere che – a detta di esperti del settore - avrebbero potuto evitare l’alluvione del 2010. Una battaglia fortemente sostenuta dal Sindaco Laderchi De Rosa, che invoca ‘la necessità di finanziare questi interventi, già individuate all’indomani dell’alluvione di 13 anni fa’. Auspicavamo una maggiore sensibilità su questi temi, soprattutto a seguito della tragedia di Ischia o dell’Emilia Romagna, territori che necessitavano di fondi aggiuntivi e non certo di una sforbiciata che sa tanto di un vero e proprio colpo di grazia”.

La nota

È stata dunque depositata oggi un’interrogazione a risposta scritta dal senatore Orfeo Mazzella (Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato) indirizzata ai Ministri dell’Economia e delle Finanze, dell’Interno, dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione ed il PNRR, sulla mancata realizzazione delle progettualità previste per Atrani dopo la tragica alluvione del 2010, costata la vita a due persone. Dal 9 settembre di quell’anno il borgo più piccolo d’Italia ancora attende di poter fronteggiare i rischi connessi alla fragilità del territorio attraverso la realizzazione di quelle opere considerate “indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità”, tra cui delle “aree sicure per il parcheggio” e il “canale di by-pass del torrente Dragone” nell’Ordinanza n.3/3914/2010, a firma dell’allora commissario delegato per il superamento dell’emergenza Edoardo Cosenza. "Nonostante diverse note indirizzate negli anni agli Enti preposti per segnalare le criticità legate al dissesto idrogeologico con cui ancora convive il territorio, nulla si è mosso. Anzi, ad oggi queste opere, considerate urgenti già all’indomani dell’alluvione, non risultano nemmeno inserite nell’elenco degli 87 interventi finanziati dal PNRR per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico presentati dalla Regione Campania", si legge su una nota del Comune di Atrani.

Il "grazie" del sindaco di Atrani, Luciano de Rosa Laderchi