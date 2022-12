Sta per approdare anche in città, il ristorante "Doppio malto", nell'area ex Marzotto, a Porta di mare. Già radicato al Nord, Doppio Malto è un posto dove gustare ottima birra e cibo genuino, ma anche ritrovarsi per festeggiare, incontrarsi, chiacchierare, sorseggiare un beer cocktail davvero inedito o tirare tardi davanti al biliardo e al bersaglio delle freccette. Tanta curiosità.