Covid e crisi, centocinquantamila euro per le famiglie in difficoltà: al via i buoni spesa ad Agropoli

Centocinquantamila euro del fondo assegnato dal Governo per l'emergenza Covid, a sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza e di quelli in stato di bisogno. Lo ha deciso l'amministrazione comunale di Agropoli guidata da Adamo Coppola. L'obiettivo è di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali attraverso misure di solidarietà alimentare, con priorità per le famiglie che non risultano già assegnatarie di altri sostegni pubblici. I buoni spesa fruibili saranno diversificati in relazione all'ampiezza del nucleo familiare, fino ad un importo massimo di 400 euro.

Potranno presentare domanda, compilando l'apposito modulo presente sul sito dell'ente, i cittadini residenti ad Agropoli che hanno subito la chiusura o la sospensione della propria attività lavorativa, autonoma o in qualità di dipendente, disoccupati/inoccupati o quanti versano in stato di grave indigenza. Il termine ultimo è fissato per il 30 novembre alle ore 12.

Parla il sindaco Adamo Coppola