Federconsumatori Campania: lo scafatese Giovanni Berritto eletto presidente

È Giovanni Berritto il nuovo presidente di Federconsumatori Napoli e Campania. L'elezione è avvenuta nel corso del consiglio direttivo che si è svolto in modalità remoto.

La biografia

Berritto, originario di Scafati, comincia la sua esperienza sindacale come rappresentante nel consiglio di fabbrica e nel consiglio dei delegati della Alcatel Cavi, dove ha lavorato dal 1975 al 1989, anno in cui viene eletto segretario generale della Filcea, poi divenuta Filcem e, infine, Filctem Salerno, ricoprendo sempre l'incarico di segretario generale fino al 2018. "Gli impegni e le sfide che ci aspettano sono numerose - ha detto il neo presidente di Federconsumatori Napoli e Campania - così come le difficoltà che siamo chiamati ad affrontare. Abbiamo un campo vasto davanti a noi nel quale possiamo continuare a crescere insieme, diventando protagonisti di tante battaglie a tutela dei cittadini". "Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Federconsumatori Napoli e Campania - ha detto il segretario generale Cgil Napoli e Campania Nicola Ricci - che avrà il compito di rafforzare sempre più l'attività dell'associazione a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dei consumatori nella nostra regione".